PG Nationals Winter Split di Rainbow Six Siege, i Macko vincono di nuovo

Si è concluso il Winter Split dei PG Nationals di Rainbow Six e i Macko hanno bissato il successo dell’anno scorso, vincendo ancora una volta.

In finale i Macko hanno sfidato i Mkers, vincendo per 3 mappe a 1. Match che si sono disputate sulle mappe di Costa, Chalet, Villa e Kafe. La vittoria dei Macko è celebrata anche sulla pagina ufficiale del titolo Ubisoft, Rainbow Six Siege, così:

Complimenti ai Macko per aver bissato il successo!

Comments

comments