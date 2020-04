Pià: “A Napoli anni indimenticabili. Qui a Bergamo si soffre, il calcio è l’ultimo pensiero”

Inacio Pià, ex giocatore del Napoli attualmente a Bergamo, ha parlato ai microfoni di Canale 8 della situazione in uno dei focolai del Coronavirus.

“E’ un momento difficile, triste, per tutto il mondo anche se io vivendo a Bergamo sto vedendo in prima persona la sofferenza contro un avversario che neanche vediamo. Non possiamo che restare a casa, anche se non è facile portare pazienza. Esce solo mia moglie a fare la spesa, chiedo a tutti di avere pazienza, è l’unica medicina che abbiamo. Ora parlare di calcio non è facile, gli ultrà dell’Atalanta non vogliono che si torni a giocare, ma dall’altro lato ci sono tanti interessi, porta tanto all’economia e serve il giusto equilibrio. Qui a Bergamo parlare di calcio è l’ultima cosa che ci viene in mente. Bisogna ragionare bene su un’eventuale ripartenza o se fermare tutto.

Napoli? Ho avuto la fortuna di far calcio a Napoli, partendo da dove sapete, scalando le categorie insieme a tanti amici. E’ stato qualcosa di eccezionale, ed è bello vedere il Napoli sempre in Europa da dieci anni. Giocare a Napoli non è come farlo da altre parti, è diverso da ogni altra posto.

Condizione fisica? Il calciatore vive del proprio fisico, del lavoro settimanale, e sono fermi da tanto. Fanno dei programmi personalizzati, ma un conto è allenarsi sul campo con intensità ed un altro è farlo da casa, da solo. Bisognerà ragionare anche su questo, servirà tempo per giocare a certi livelli”.

