Pià: “Con il Napoli quest’anno stiamo vedendo cose eccezionali, non dimenticando che il club è partito da nulla”

L’ex azzurro Inacio Jo Pià è intervenuto a Radio Marte.

«Sono poche le squadre di calcio in Italia ancora nelle mani di un solo proprietario e italiano. L’Atalanta e il Napoli sono due esempi di famiglie che da anni portano avanti un club, delle strutture, dei progetti ed è giusto che alla fine queste credibilità possano raggiungere degli obiettivi. Con il Napoli quest’anno stiamo vedendo cose eccezionali, non dimenticando che il club è partito da nulla, quando non c’era il materiale per l’allenamento, i palloni, i campi. Il Napoli di oggi è nettamente diverso, è un Napoli che detta legge in campionato e ci auguriamo che in Champions possa arrivare il più lontano possibile. Un campionato come questo, in Italia, con una differenza così tra capolista e inseguitrici, non si vedeva da anni. Io, da quando sono in Italia, non ho mai visto una differenza sul campo così, di potenziale. Di Kvaratskhelia se ne parlava ma non pensavo che potesse avere un impatto così devastante nel nostro campionato. Anche se quest’anno nel Napoli gira tutto bene. Certo il Napoli ha lavorato benissimo. Perché comprare il georgiano a circa la metà del suo valore rispetto alla quotazione dell’anno precedente e adesso possederlo ad un prezzo che potrebbe avvicinarsi ai 100mln è un ottimo risultato, è stata un’operazione di una grande strategia.



Eintracht? Il Napoli stasera affronterà una squadra forte e difficile da affrontare. Sicuramente non sarà una partita bella né semplice. Certo in questo momento il Napoli non deve avere paura di nessuno. Credo che Osimhen abbia un grosso valore e superiore rispetto a Höjlund che ha potenzialità per diventare un giocatore importante»

