“Piacere sono Andrea” L’incontro tra Andrea Lucchetta e Kalidou Koulibaly

L’occasione è l’inaugurazione in Piazza del Plebiscito della tappa napoletana della “Race for the cure”, manifestazione, organizzata dalla Komen Italia, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla diagnosi precoce del cancro al seno.



Presenti anche Aurelio De Laurentiis, Presidente onorario e Kalidou Koulibaly in rappresentanza della SSCN.

Il ‘Comandante’ ha conosciuto per l’occasione Andrea Lucchetta, mito della pallavolo mondiale e testimonial dell’evento.

Simpatico siparietto al momento dell’ incontro tra i due,

Andrea Lucchetta si è presentato a Kalidou con la semplicità tipica dei grandi uomini di sport:

“ Piacere Andrea, sono un ‘piccolo’ campione del mondo”

Raccontandogli anche del rammarico di non aver potuto suggellare la sua straordinaria carriera con un oro olimpico.

“Ma lo sport è così ci sono momenti e situazioni nelle quali devono coincidere tutta una serie di elementi”

Ha spiegato Lucchetta.

Un momento magico nell’ incontro tra due giganti della vita e dello sport.

Perché prima di essere campioni bisogna essere grandi uomini.

Comments

comments