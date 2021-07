Piccinini: “Abbiamo un’alternativa di ottimo livello a Spinazzola.”

Sandro Piccinini,in previsione della partita di stasera contro la Spagna, parla della novità in campo per l’Italia.

“Perdiamo il miglior terzino sinistro dell’Europeo, Spinazzola lo è stato di gran lunga” queste alcune parole di Sandro Piccinici parlando negli studi di Sky di Spinazzola. Il giornalista ha poi continuato parlando dell’ottimo sostituto del giocatore italiano:

“Spinazzola ha dato spettacolo ma abbiamo un’alternativa di ottimo livello, non dico sia più bravo di Spinazzola in fase difensiva, ma siamo ben coperti, anche se in questo momento Spinazzola è forse il miglior terzino al mondo. Però siamo ben ben coperti: difficilmente Emerson Palmieri scende sotto il 6.”

