Pietro Comuzzo: il Napoli non molla. Secondo FirenzeViola.it c’è stato questa mattina un incontro a Milano tra l’agente del giocatore, Michelagelo Minieri, e il direttore sportivo del club azzurro, Giovanni Manna

“I partenopei sono disposti ad andare oltre i 30 milioni (con l’aggiunta di alcuni bonus di facile realizzazione), finora offerti ma non accettati dai viola. Nel giro di poche ore, o domani al massimo, la società azzurra formulerà una nuova offerta più alta. Poi la palla passerà al presidente Rocco Commisso, vista l’importanza dell’operazione, e al giocatore che, per il rapporto e il percorso avuto con la Fiorentina, non ha ancora detto di sì, in attesa dei due club. Né ha chiesto la cessione alla società, per essere chiari. In poche parole, solo l’eventuale “stop” del patron Commisso può bloccare l’operazione in corso. Certo è che il Napoli ha già pronto un contratto milionario per lui (che a Firenze percepisce un ingaggio vicino ai 500 mila euro netti a stagione). Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità”.

