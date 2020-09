Pinci: “Ipotesi di cambiare formula per i campionati, summit informale di Infantino”

In diretta su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Pinci, Repubblica Roma, parlando dei play-off.

“Da mesi la FIFA valuta alternative alla formula attuale dei campionati.

I numeri sono impietosi, in Italia vince da 9 anni la Juventus, il PSG in Francia più o meni tanti, il Bayern Monaco in Germania.

Oltre a diminuire i calendari, per non sovraccaricare i calciatori, si pensa ai play off dove può succedere di tutto.

Nel giro d’incontri di Infantino, partendo dall’Italia, l’argomento comincerà ad essere affrontato, in maniera informale, con i presidenti delle Federazioni”.

