Pinna, agente FIFA: “Mercato soporifero, i club tengono d’occhio i bilanci”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniele Pinna, agente FIFA, che ha parlato del Napoli.

Di seguito il suo intervento:

“Le partite alla fine vanno giocate tutte e lasciano il tempo che trovano. C’è sempre fame e curiosità di vedere come si comporteranno poi le squadre alle prime giornate. Il mercato che stiamo vivendo è un po’ soporifero. I club devono dare sempre occhio ai bilanci e si tituba un po’ nella ripartenza degli acquisti. Qualcosa però sta iniziando a muoversi e presto saremo tutti contenti (ride ndr).

Il Napoli senza Koulibaly? Ripeto, non è un problema solo del Napoli: tutti i club sono chiamati a dover far quadrare i conti. Nella costruzione della squadra, Giuntoli è un direttore estremamente competente e sono sicuro che qualche colpo in canna ce l’avrà già pronto. Colpi dal Sudamerica alla Serie A? Lì è sempre pieno di talenti, anche se provano a tirare il prezzo. Anche dall’Est Europa potrebbero arrivare elementi giovani e di talento.

Forti come Kvaratskhelia? Vediamo, chissà. Magari potrebbe venire lì vicino dalle vostre parti (in Campania ndr). Zenga? La speranza è quella di rivederlo presto in panchina, qualcosa potrebbe muoversi nelle prossime settimane. Uno come lui che ha fatto cose importanti merita una chance“.

