Pioli a Dazn: “La favorita per lo scudetto è l’Inter, ma per noi tre punti importantissimi”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha commentato ai microfoni di Dazn la gara di questa sera con il Napoli.

“Tre punti importanti per la nostra classifica, i ragazzi hanno lavorato tanto senza palla con collaborazione e la voglia di stare in partita e alla fine siamo stati premiati.

Doveva essere più Tonali, anche se Kessie ha fatto spesso la mezzala sinistra stasera. A sinistra abbiamo grandi caratteristiche di forza e qualità da sfruttare.

Partita difficile, loro muovono tanto i centrocampisti e spesso ci son stati dei confronti con Osimhen. La coppia ha lavorato molto bene, siamo soddisfatti dello scontro diretto vinto. Il nostro obiettivo è fare meglio dell’anno scorso, abbiamo un punto in più e c’è ancora tanto da fare.

La scelta era di schierare un centrocampo di gamba, aggressività e forza. Abbiamo lavorato tanto e bene, siamo stati dentro la partita fino alla fine ed è stata una bella partita. Ma ora ne arrivano due molto delicate ed importanti e cercheremo infine di recuperare energie con la sosta.

Abbiamo fatto meno bene e dobbiamo migliorare sotto questi aspetti. Ora tutto passa da partite con avversarie che stanno sotto di noi. Non nominerei lo Spezia perché non doveva finire in quel modo ma è vero, non siamo riusciti a dominare quelle partite. È il momento di dimostrare che abbiamo imparato la lezione.

L’idea era di inserire giocatori di spessore, che avevano già vinto qualcosa e sanno cosa significa lavorare per vincere e soprattutto c’è sempre bisogno di persone di spessore. A me, Paolo e Ric è bastata una videochiamata con Olivier la scorsa estate per capire che professionista avevamo di fronte. Più giocatori seri e professionali hai e meglio è. Dovevamo inserire persone di livello alto, non solo tecnico e tattico ma anche morale.

Sicuramente l’Inter che è una squadra molto forte, perché la classifica è ancora virtuale. Mi spiace ci siano ancora dei recuperi, sarebbe più corretto se tutti fossimo allo stesso livello di partite. L’Inter è favorita perché è una squadra molto forte, è ancora virtualmente prima in classifica e noi dobbiamo pensare a fare più punti possibile“.

