Pioli a DAZN: “Non meritavamo di perdere”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di DAZN ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli al Meazza.

“Non siamo stanchi anche se potevamo giocare meglio, però per aggressività e intensità è stata la nostra miglior partita.

Ci è mancata la giocata giusta, la giocata vincente. Il rammarico è per il gol preso in quel modo.

Abbiamo giocato una partita vera ed energica, ci sta mancando qualità ma non meritavamo di perdere.

Gol annullato? So che diranno che hanno applicato il regolamento ma penso che un calciatore a terra non può procurare danno a un difensore. Juan Jesus non è stato ostacolato”.

