Pioli a Sky: “Non basta giocare una buona gara con un Napoli così”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky al termine della sfida contro il Napoli, persa per 0-1 con gol di Politano.

“Assenze? La squadra era competitiva. Abbiamo trovato un avversario di grande qualità. Non è stata una gran partita nostra a livello tecnico, è stato il nostro limite. Il gol l’abbiamo preso nel nostro momento migliore. Abbiamo perso un’occasione, purtroppo stasera non abbiamo giocato ai nostri livelli. Una buona gara non basta con un Napoli così. L’Inter ora ha preso molto slancio, sono andati fortissimi dopo l’esclusione dall’Europa.

Rigore c’era? Più si che no.”

