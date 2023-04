Pioli dopo Napoli-Milan e il passaggio alle semifinali

L’allenatore rossonero è intervenuto nella conferenza stampa post gara.

Queste le sue dichiarazioni: “Siamo troppo contenti e soddisfatti per aver passato il turno. Sarà un grande derby per la semifinale di Champions (se passa l’Inter). In campionato con il Napoli non è stata una partita veritiera, il Napoli vincerà lo scudetto meritatamente dunque siamo contenti di aver dimostrato in CHAMPIONS di poterci confrontare con loro. Esperienza importante, ci da morale, carica. Ora in Serie A contiamo di arrivare tra le prime 4. Calabria ha fatto una grande partita contro Kvara. Oggi livello collettivo altissimo. Il Milan non giocava una semifinale di Champions da 16 anni. Ci abbiamo creduto abbiamo avuto fiducia, contento per i giocatori, il club e i tifosi. Oggi avevamo il miglior arbitro del mondo. Ogni altra polemica su eventuali rigori è inutile”.

