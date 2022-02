Pioli: “Ibra sta meglio ma non so se ci sarà a Napoli”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di Coppa Italia contro l’Inter.

Come vi siete avvicinati alla partita?

“Con grande attenzione. E’ solo il primo round, ma iniziare bene sarebbe importante. La spinta dei nostri tifosi sarà importante”.

Qual è il problema degli ultimi risultati del Milan?

“Concordo con Maldini, la testa comanda tutto. E’ la testa che ti fa stare dentro alla partita. Siamo nel momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma quello che conta sarà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime due partite. Abbiamo seminato tanto, è il momento di iniziare a raccogliere. Siamo all’ultimo step, cioè quello di diventare vincenti. E’ lo step più difficile”.

Che Inter ti aspetti?

“La stagione è difficile per tutti, tutte le squadre hanno momento positivi e negativi. La classifica dice che il campionato è equilibrato. Nei derby non ci sono favoriti. Ci vincerà più duelli individuali avrà più chance di vittoria”.

E’ la sua settimana più importante al Milan?

“Non è la prima volta che abbiamo settimane così importanti. E’ importante, ma non decisiva. In Coppa Italia ci sarà ancora il ritorno e in campionato mancano 10 partite dopo il Napoli”.

Quanto mancherà Tonali?

“È un giocatore importante, ma abbiamo le alternative per sostituirlo al meglio”.

Vincere domani potrebbe dare una spinta importante?

“Assolutamente sì. In questo momento abbiamo bisogno di partite così. Dovremo puntare sul nostro modo di giocare, servirà una partita coraggiosa”.

Perchè la sua squadra dovrebbe essere convinta di vincere qualcosa?

“Vogliamo vincere tutte le partite. Siamo concentrati sulla partita di domani, perchè ci teniamo molto”.

Come mai perdete così tanti punti con le piccole?

“I numeri non mentono mai, abbiamo avuto delle difficoltà. Non siamo stati in grado di chiudere le partite e allo stesso modo non siamo riusciti a controllare e comandare certe partite”.

Cos’è successo contro l’Udinese?

“E’ stata una questione di atteggiamento, ci siamo abbassati. E quando difendi basso in area può succedere di tutto. Dobbiamo essere più aggressivi in fase di non possesso. La squadra fa bene quando va forte, ma dobbiamo crescere anche nella gestione delle situazioni, soprattutto quando gli avversari ci aspettano. Dobbiamo far girare di più palla”.

Domani potrebbe giocare Krunic?

“Ho fatto le mie valutazioni nelle ultime partite, se non ha giocato non era dentro a queste valutazioni. Ma Rade ha la mia assoluta fiducia, domani può giocare”.

Il derby di domani potrebbe avere riflessi sul campionato?

“E’ sempre un derby, ti porta tante emozioni. Fare bene sarebbe positivo sia per la Coppa Italia che per il campionato”.

Il Milan si è affidato troppo ai singoli?

“Non abbiamo mai fatto parte della nostra mentalità e non sta succedendo questo, ma nelle ultime due partite siamo calati dal punto di vista della qualità. Giochiamo di squadra, cercando di sfruttare le caratteristiche dei singoli perché abbiamo giocatori forti”.

Allegri dice che con 84-85 punti si vince lo scudetto. E’ d’accordo?

“Non lo so. Io continuo a pensare che le prime 5 si giocano scudetto e i 4 posti Champions. Non so quanti punti serviranno, tutte hanno rallentato. Mancano 11 partite, è difficile affrontare tutte le squadre in questa fase. Sicuramente serviranno più di 80 punti”.

Come sta Ibrahimovic?

“Sta un pochino meglio, per Napoli non so se ci sarà. Va valutato giorno dopo giorno”.

Florenzi può giocare domani?

“E’ un giocatore forte. Ho due terzini forti, è un titolare anche lui del Milan. Vedremo che scelte farò per domani e poi per Napoli. E’ un giocatore di cui non posso che parlare bene”.

Come vede Kessie? E’ in calo?

“Molto dipende dal fatto che ha segnato meno gol, ma il lavoro che fa è positivo per la squadra”.

Il Milan ha altre due occasioni per dimostrare di essere di alto livello?

“Io sono convinto che siamo una squadra forte, siamo in vetta al campionato e in semifinale di Coppa Italia. Abbiamo seminato tanto, ora dobbiamo raccogliere qualcosa”.

Come giudica la questione dei gol in trasferta?

“Io mi sarei uniformato già quest’anno con l’Europa. Domani giocheremo in casa, sarà fondamentale non prendere gol, ma soprattutto entrare in campo con l’atteggiamento giusto per vincere la partita”.

Come risolvere i problemi delle ultime partite?

“Abbiamo analizzato le cose non sono andate bene nelle ultime due partite, mettendo in pratica tutto già da domani”.

Saelemaekers può fare il trequartista?

“Alexis sa giocare anche in mezzo al campo. Lui deve trovare un pizzico in più di qualità per fare giocate determinanti”.

Servono più cross in area per Giroud?

“A volte rallentiamo troppo prima di fare i cross. Lui si muove bene in area, dobbiamo fare meglio su questo aspetto e ci stiamo lavorando”.

