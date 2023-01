Pioli: “Il Napoli l’unica squadra che non ha avuto flessioni…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Supercoppa contro l’Inter.

Si sta giocando troppo?

“Riprendere a giocare così tanto può essere pesante, sia per chi ha fatto il Mondiale chi no. Nell’arco di una stagione è impossibile per qualsiasi squadra non attraversare momenti in cui non rendi al 100%: solamente il Napoli non ha avuto flessioni”.

