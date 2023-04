Pioli in conferenza: “Difendersi può essere un errore, domani può esserci qualcosa di diverso nei calciatori o nelle loro posizioni”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani con il Napoli.

“Siamo contenti di essere qua a giocarci questa grande partita. Le ripartenze fanno parte delle nostre caratteristiche cercheremo di essere bravi anche in quello.

Difendersi può essere un errore perché abbiamo un minimo vantaggio contro una squadra che non perde da molte partite in casa in Champions e che quest’anno in Champions ha una media di 3/4 gol a partita. Domani dovremo giocare da squadra.

I rigori li abbiamo provati come facciamo sempre prima di questa competizione ed abbiamo anche pensato dove mettere Maignan.

Vince chi sfrutta meglio le occasioni che creeranno. Il Napoli a Milano è partito molto meglio di noi e questo ci è da insegnamento perché domani l’approccio sarà importante.

Ora ci giochiamo la possibilità di andare in semifinale di Champions poi i giudizi e le valutazioni si faranno alla fine dell’anno.

Tutte e due le squadre saranno pronte e tutte due le squadra l’affronteranno al massimo delle proprie potenzialità perché hanno davanti un obiettivo delicato davanti. Quel che è certo è che dovremo fare una grande partita da squadra.

Giocare in un’atmosfera come quella di domani è bellissimo. Il Maradona aiuterà sicuramente il Napoli ma il grande clima aiuterà anche noi.

Osimhen? Teniamo sempre in considerazioni le caratteristiche dei nostri avversari e specialmente dei grandi calciatori come lui. Le partite che abbiamo vissuto ultimamente con il Napoli sono state partite che bisogna saper leggere anche durante la partita stessa.

Brahim sta crescendo tanto. Ha grandissima personalità, al quale piace avere pressione sia in campo che fuori. Sta diventando un calciatore di assoluto livello che mi piacerebbe allenare ancora.

La partita di domani sarà la terza in pochi giorni con loro ed entrambi abbiamo interpretato alcune cose in maniera diversa. Domani può esserci qualcosa di diverso sia nei calciatori sia nelle posizioni in fase offensiva e in fase offensiva dei giocatori.

Giroud sta bene. Ha avuto un piccolo problema che ha gestito in questi giorni ma domani sarà regolarmente in campo. Non so cosa ha preparato Spalletti per sostituire Anguissa.”

Comments

comments