Pioli in conferenza: “Domani con il Napoli partita complicata, è una delle più forti”

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Milan ed il Napoli di Gattuso per parlare della sfida.

Oltre alla partita di domani, l’allenatore rossonero ha parlato anche della squadra e ha detto la sua sul nuovo rinvio di Juventus-Napoli. A seguire le sue parole in conferenza:

“Domani sfidiamo il Napoli che gioca un bel calcio, ha qualità e si è compattata. Ci aspetta una partita complicata domani sera perché il Napoli è una delle squadre più forti del campionato. I giocatori infortunati? Gli acciaccati sono Calabria e Romagnoli e sono in dubbio per domani. Penso che recupereremo Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic.

Mentre per Ibra, Mandzukic e Bennacer bisogna aspettare la prossima settimana. Domani scenderà in campo chi sta meglio fisicamente e mentalmente. Io alleno un gruppo di giocatori molto responsabili e di qualità; se giochiamo di squadra e siamo attivi, se collaboriamo, possiamo diventare forti. Scudetto ancora possibile? Dobbiamo concentrarci su domani, che è una partita importante contro un avversario forte che ci ha sempre messo in difficoltà.

Quello di quest’anno è un modo di giocare impegnativo con partite ogni 3 giorni. Un calo ci può stare. Cosa ne penso del rinvio di Juventus-Napoli? Noi speriamo di andare avanti più possibile in Europa League e giocare ogni tre/quattro giorni, puntiamo ad andare avanti fino alla fine. Su quello che fanno gli altri è meglio che commentiate voi.

Domani dobbiamo giocare con ritmo, anche quando si ha la palla. Muovere velocemente la palla per far correre gli avversari e dobbiamo migliorare nei risultati casalinghi. Cosa ha lasciato il lavoro di Gattuso al mio Milan? Rino aveva fatto un ottimo lavoro qua, poi il Milan è passato attraverso un altro allenatore, è difficile capire cos’ha lasciato e cosa no.

Napoli simile al Verona domani? Difficile, sono due avversari che giocano diversamente e molto diverse nelle posizioni in campo. Però è vero che hanno difensori forti fisicamente ed attaccanti veloci.”

fonte: milannews

