Pioli in conferenza: “Giroud non fa niente per intervenire. Prima del gol del Napoli c’era un fallo laterale per noi”

Ha rivisto il goal annullato? “L’arbitro ha fatto subito riferimento ad Atalanta-Roma, ma questo non mi interessa. Lì Palomino ha cercato di intervenire, mentre oggi Giroud era per terra e non poteva far niente per intervenire. È stato peggio non ammonire Demme ad inizio partita ed è stato sbagliato dare il fallo laterale a loro invece che a noi sul goal del Napoli”.

Questi risultati non troppo positivi porteranno scorie nella squadra? “Non temo le scorie. Siamo primi in campionato da tanto tempo, significa che abbiamo valori”.

Novità sui possibili recuperi? “Mi auguro che per mercoledì ci siano questi giocatori a disposizione”.

C’è un problema goal? “È la prima partita in Serie A in cui non segniamo. Potevamo essere più lucidi”.