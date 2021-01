Pioli in conferenza: “Ibra con la Juventus non ci sarà”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Juventus.

“Ci sono tanti dati che testimoniano il nostro lavoro, ma non devono farci cambiare il nostro obiettivo.

Contro la Juventus e proveremo a vincere. Rimane una squadra molto forte, ben messa in campo, difficile da prendere in tante situazioni di gioco. Sarà una partita da affrontare molto lucidamente dal punto di vista tattico.

Ho rimproverato Ibra per le immagini che ha messo, perché poi dopo mi avete tempestato di messaggi. Sta meglio, ma non sarà della partita di domani. Leao sta crescendo tanto, ha le sue caratteristiche che dobbiamo cercare di valorizzare nella maniera giusta. Vedo in lui voglia di migliorare”.

Comments

comments