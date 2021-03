Pioli in conferenza: “Mai pensato allo Scudetto ma sconfitta pesante”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa dopo la gara con il Napoli.

“Non abbiamo mai pensato allo Scudetto ma questa è una sconfitta che non ci voleva per la nostra classifica.

Penso che sia stata una partita complicata decisa da un episodio e che non siamo riusciti a recuperare.

Rigore? Quello che ho visto io nella dinamica quando un giocatore anticipa l’avversario e viene colpito solitamente è rigore. Se non l’hanno dato evidentemente è perché hanno visto altro.

Sono fiducioso per il nostro percorso e per le nostre qualità soprattutto per quelle caratteriali. Adesso dobbiamo guardare avanti e pensare alla partita di giovedì cercando di mettere in campo di più le nostre doti tecniche.”

