Pioli: “Loftus-Cheek non ci sarà contro il Napoli, ha un’infiammazione pubica. Jovic e Okafor sono convocati e stanno bene, quindi possono darci una mano“

In previsione della sfida di domani contro il Napoli, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

“Speriamo domani di poter far meglio e di sfruttare meglio le occasioni, dopo Parigi c’è stato molto nervosismo. Jovic e Okafor sono convocati e stanno bene, quindi possono darci una mano, gli infortuni ci stanno penalizzando molto nelle ultime gare, così come ci sta penalizzando il nostro atteggiamento in fase offensiva.

Il Napoli domani sarà una sfida importante, è un altro scontro diretto che dobbiamo giocare. Questa settimana abbiamo fatto errori che non dovevamo commettere e abbiamo fatto prestazioni non positive, per questo adesso bisogna tornare a fare bene.

Dobbiamo riempire di più l’area, non solo con le mezzali ma anche anche con l’esterno opposto. Reijnders può fare ancora meglio, ha l’ultimo passaggio e deve segnare di più dato che è un giocatore che ha sempre segnato. Loftus-Cheek è un calciatore non solo importante in difesa e in attacco, ma è fondamentale anche per la qualità che ci mette. Ha un’infiammazione pubica, ma sta meglio ed è guarito dalla lesione, contro il Napoli non ci sarà, ma speriamo di riaverlo a disposizione per la prossima“.

Comments

comments