Pioli non parla di scudetto: “Sarebbe un gran risultato tornare in Champions”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, nel post partita su DAZN ha deviato il discorso riguardante la corsa scudetto. Per lui già tornare in Champions è un gran risultato.

Di seguito le sue parole:

“Io non credo che saranno le prossime 2 partite a definire le nostre prospettive. Sappiamo che siamo fuori dalla Champions da parecchi anni, sarebbe un grande risultato riportare lì il club. Ora dobbiamo solo lavorare bene, le prossime due partite saranno difficili e importanti.

Veniamo da un lungo periodo in cui abbiamo giocato tante partite, siamo solo all’inizio di una lunga salita e finché non siamo in cima la fatica non dobbiamo sentirla. Comunque ho visto una squadra volenterosa.“

