Pioli: “Penso sia più utile segnare un gol più degli altri anziché subirne uno di meno”

L’allenatore del Milan primo in classifica Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio anch’io lo sport in onda su RadioRai rilanciate dall’ANSA.

“Tanti gol in Serie A? Ciascuno di noi cerca di adattarsi a un calcio più moderno, di comandare le partite e non di subire. Ci sta di rischiare di più. Anche perché, molte squadre hanno accettato la parità numerica dietro. Credo sia meglio esaltare lo spettacolo e, alla fine, penso sia più utile segnare un gol più degli altri anziché subirne uno di meno.

La Juve per me è sempre la favorita per lo scudetto, ha cominciato un nuovo ciclo, ci vorrà del tempo, anche se nel calcio di tempo ce n’è sempre di meno.

Se ho il timore di altri casi simili a Juve-Napoli? Purtroppo la situazione non è semplice per nessuno, siamo in mano a dei professionisti e ci è stato messo a disposizione un protocollo molto preciso”.

