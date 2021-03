Pioli: “Questa settimana servirà tenere un livello altissimo”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio agguantato all’ultimo minuto contro lo United.

“Stiamo lavorando per tornare a vincere, per crescere, per riportare il Milan dove merita. Queste sono le gare che ci fanno crescere, che ci fanno mettere in discussione: vogliamo arrivare in fondo, e per farlo bisogna superare questi ostacoli. Il turno è tutto da guadagnarsi: servirà un’altra partita di alto livello. Ma c’è molta soddisfazione per questo risultato. Il recupero? Poco tempo, ma i ragazzi sono così bravi che lo percepiremo poco“.

“C’è davvero molta soddisfazione. Io sto dicendo che non sto allenando un gruppo normale, ma eccezionale: quando vedo che i ragazzi danno l’anima per raggiungere un certo risultato e ci riusciamo, penso sia giusto essere contenti. Un pareggio l’avremmo accettato volentieri, ma addirittura ci può stare stretto… Ora pensiamo al ritorno. Cosa mi porto dietro? Lo spirito della squadra, che cerca di comandare e dare il massimo. Per il nostro modo di giocare, dobbiamo avere un livello di concentrazione alto: da settembre giochiamo una partita ogni quattro giorni, ma non molliamo mai. I ragazzi giocano, lottano, stanno bene: dobbiamo assolutamente continuare. È un momento determinante per Europa League e campionato. Abbiamo Napoli, il ritorno col Manchester e Firenze. Ma per questa settimana servirà tenere un livello altissimo“.

