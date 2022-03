Pioli: “Stiamo cercando di scrivere una nuova pagina nella storia”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è in trasferta negli Emirati Arabi e ha parlato del campionato e della squadra da lui allenata.

Queste le sue parole, riportate dal portale online de la Gazzetta dello Sport:

“Penso che questo Milan abbia un grande potenziale. Non abbiamo mai escluso nulla, ma questo è il mio obiettivo attuale: raccogliamo più punti della scorsa stagione, giochiamo ogni partita come se fosse decisiva e poi vediamo dove arriviamo. Non essere più coinvolti in altre partite infrasettimanali ci consentirà di fare un lavoro mirato e di dare più riposo ai nostri giocatori. Elliott ci ha messo nella posizione di lavorare al meglio.

Quotidianamente ho la fortuna di dialogare con Maldini, è un punto di riferimento indispensabile. Tutti insieme stiamo cercando di scrivere una nuova pagina nella storia. Dopo pochi giorni al Milan, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato altrove: mi sono sentito subito a casa. Ecco cosa è per me il Milan: casa.“

