Pioli sui big match di oggi: “Conta ciò che facciamo noi e non più di così tanto quello che fanno le altre”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa si è soffermato anche sui big match di Serie A in programma oggi.

Big match che vedono il Napoli ospite dell’Atalanta a Bergamo ed il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Queste le parole di Pioli in conferenza:

“Juventus-Inter? La guarderò sicuramente, ma molto distaccato perché conta ciò che facciamo noi domani e non più così tanto ciò che fanno gli altri. Se preferisco giocare prima o dopo gli altri? Non cambia nulla. Dobbiamo rimanere concentrati su ciò che possiamo determinare, ovvero la nostra gara. Andremo in campo sapendo il risultato degli altri, ma ciò non cambia la nostra preparazione.

Se i risultati di oggi possono influenzare la squadra? No, non devono. Ciò che conta è cercare di vincere la nostra gara e sappiamo come farlo.“

Comments

comments