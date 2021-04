Pioli sulla sconfitta: “Peccato aver perso. Corsa Champions dura”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto ai canali ufficiali del club per parlare della sconfitta di oggi contro il Sassuolo.

Una sconfitta che mette in difficoltà il Milan sulla corsa alla Champions League. Queste le sue parole:

“Abbiamo avuto tantissime situazioni importanti nel secondo tempo, ma non abbiamo giocato ad alto livello in quelle situazioni che ci potevano portare al gol: alla fine vince chi segna e loro ne hanno fatto uno in più di noi. Non credo che, per come abbiamo giocato, meritassimo di segnare solamente una rete.

Peccato aver perso, dispiace perché la partita l’avevamo interpretata bene. Pensiamo alla prossima adesso. Quando perdi c’è sempre qualcosa in cui puoi fare di più e dobbiamo farlo nelle prossime gare. La corsa per la Champions è una corsa dura e impegnativa e sarà così fino alla fine del campionato.

Oggi non abbiamo portato via il risultato a casa. Ci proveremo alla prossima. Gli scontri diretti saranno decisivi e pensiamo a prepararci bene per la partita contro la Lazio.“

