Piotr Zielinski prenota contro il Milan la 150° volta in Serie A con la maglia del Napoli

Piotr Zielinski dopo il gol segnato al Genoa è stato costretto allo stop dopo la positività al coronavirus.

Tornato in campo contro il Sassuolo, il centrocampista polacco ha saltato le gare con Atalanta e Benevento in campionato e con AZ Alkmaar in Europa League.

Non ancora al top della condizione Zielinski con la maglia della Polonia sta provando a convincere Gattuso a dargli una maglia da titolare per la gara contro il Milan. Una vittoria degli azzurri significherebbe aggancio alla vetta della classifica di Serie A.

Quella in programma al San Paolo domenica 22 novembre alle ore 20:45 per Zielinski contro il Milan potrebbe essere una gara speciale.

Il Milan, con Genoa e Torino, è la squadra alla quale Zielinski ha segnato più volte in carriera (3).

Proprio contro il Milan Zielinski ha fatto il suo esordio al San Paolo con la maglia del Napoli il 27 agosto del 2016.

Domenica prossima contro il Milan giocherebbe la sua partita numero 150 in Serie A con la maglia del Napoli.

