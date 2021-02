Elseid Hysaj si va ad aggiungere alla lista degli infortunati del Napoli. Ecco quanto riportato da Gianluca Di Marzio.

Hysaj sostituito nel corso della partita per un problema fisico.

L’albanese è uscito dal campo molto dispiaciuto sotto lo sguardo preoccupato di mister Riccio, vice di Gattuso, inquadrato dalle telecamere della Rai.

Sicuramente non una buona notizia in un momento così difficile

Comments

comments