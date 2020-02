Piqué in conferenza: “Il Napoli ha battuto Juventus e Liverpool, dobbiamo stare attenti”

Il difensore del Barcellona Gerard Piqué nella sala stampa del San Paolo ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Napoli.

“E’ la prima volta qui per noi, è sempre una bella cosa, nuova, piace alla squadra provare cose nuove. Il Napoli è migliorato molto nelle ultime partite, non ha iniziato bene ma è migliorato molto e sarà complicato. Hanno battuto Juventus, Liverpool, sta avendo bei risultati e bisogna fare attenzione”.

“Noi dobbiamo pensare al nostro obiettivo, al campo, al risultato. Come giocatori dobbiamo vincere e fare il meglio nel terreno di gioco. La cosa importante è pensare alla partita, non ad altre cose, anche perché il Napoli è in grande crescita”.

“E’ importante andare avanti per continuare a crescere. Siamo favoriti più di tutti abbiamo una squadra con una rosa completa. Abbiamo tante possibilità e dobbiamo provarci passo dopo passo già da domani con il Napoli. Ci sono molti esempi di squadre che partono bene e a fine stagione arrivano cotte. Noi adesso dobbiamo crescere di partita in partita.

I social network sono incotrollabili tutti esprimono la propria opinione, non sarà né la prima né l’ultima volta. Noi dobbiamo pensare al calcio.

Non dimenticheremo mai le partite con Liverpool e Roma. Penso che da grandi sconfitte possa costruirsi il futuro, e credo che tutto quello che avremo davanti potremo affrontarlo.

Abbiamo paura di molte cose del Napoli. E’ una squadra che non ha iniziato bene la stagione ma che adesso è in ripresa. Ha ottimi calciatori come Mertens, Insigne e Milik. Noi proveremo a imporre il nostro gioco e a creare tante occasioni per trovare un gol domani che sarebbe importante. Maradona è un calciatore unico nella storia, che è stato sia al Napoli che al Barcellona e che ha fatto la storia. Se devo fare un paragone con Leo è una domanda da un milione di euro però se devo scegliere scelgo Leo.

Credo che si stia dando troppa importanza a quello che succede all’esterno del campo. Tutto questo è solo rumore. Quando un grande club come il Barça passa momenti di debolezza è chiaramente più difficile diminuire questo rumore. Alla fine se i risultati sono buoni non importa quello che succede nel club, perché alla gente importa vedere il Barcellona vincente, è questo quello che conta.

Non ho parlato con Leo sul fatto di giocare a Napoli. Sicuramente sarà contento di giocare in uno stadio nuovo per lui e con tanta storia. E’ bella la storia e la tradizione ma è importante qualificarsi e uscire con un buon risultato e saremo tutti più contento.

Messi è il proprietario del suo futuro. A me piacerebbe che si ritirasse facendo tutta la carriera nel Barcellona.

Non voglio dire che il club è gestito male perché non ho le informazioni giuste per dirlo. Una cosa però è quello che dice la stampa e un’altra è quello che accade realmente nel club. L’importante per il club sono sempre stati i risultati e per noi anche è importante vincere e continuare a giocare bene.

Tutte le partite condizionano le altre. Ovviamente quello che succederà domani condizionerà la partita di domenica col Real. Due settimane fa al Villamarin col Betis eravamo a -6 dal Real Madrid e adesso siamo a pari punti grazie a buoni risultati.

