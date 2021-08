Piqué sul taglio dello stipendio: “Bisogna restituire al Barça qualcosa dopo che ci ha dato tanto”

Attraverso una diretta sul proprio canale Twitch, Gerard Piquè spiega i motivi che lo hanno spinto a tagliarsi lo stipendio.

“Dal primo giorno in cui questo è stato proposto a me, a Busquets, a Jordi Alba, a Sergi Roberto, siamo stati molto aperti. Siamo nati e cresciuti qui, è il momento di restituire al Barcellona qualcosa di tutto quello che ci ha dato.Per motivi di tempo sono stato il primo a tagliarmi lo stipendio per permettere di iscrivere altri calciatori, ma voglio essere molto chiaro e dire che anche i miei compagni faranno il mio stesso sforzo. È una cosa che ci ha toccato, per la quale siamo a disposizione dopo alcuni anni di gestione non ottimale”.