Pirlo a Sky: “Champions? Se giochiamo così non ci saranno problemi”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky al termine della partita persa contro l’Atalanta di Gasperini.

PARTITA – «Buona partita contro una squadra forte. Gli episodi sono andati a loro favore, ma la partita era stata interpretata bene con aggressività. Dispiace perché potevamo prenderci un punto».

ALTI E BASSI – «Lo abbiamo visto durante la stagione, se no non saremmo in questa situazione di classifica. Non abbiamo affrontato tutte le gare allo stesso modo. Quando lo fai in questa maniera diventa più facile ma durante l’anno abbiamo perso punti per strada».

CORSA CHAMPIONS – «Dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo giocare sette partite e vincerne il più possibile. Se giochiamo con questo spirito sono convinto che non ci sarà nessun problema per il prosieguo del campionato».

