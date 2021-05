Pirlo clamoroso in conferenza: “L’arbitro ci ha penalizzato”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa ala termine della gara vinta contro l’Inter.

“Una partita da Juventus come magari non è successo sempre nel corso della stagione. Oggi era fondamentale continuare la nostra rincorsa avere ancora la speranza di poter entrare in Champions e ce la giocheremo fino alla fine a Bologna. Oggi è stata una partita difficile giocata bene in 11 contro 11 dopo con l’espulsione di Bentancur è cambiata la partita, ma l’abbiamo affrontata con voglia fino a raggiungere la vittoria. Eravamo tutti abituati a vederla così e vederla vincere. Volevamo raggiungere a tutti i costi il risultato per continuare a credere nel nostro obiettivo. Cuadrado e Rabiot sono stati bravissimi come tutti gli altri che hanno fatto una grande partita, di sacrificio, soprattutto dopo quando siamo rimasti in 10. Quando giochiamo con questa voglia è difficile batterci.

Ronaldo? Oggi era una delle poche volte in cui era contento di uscire, perché sarebbe stato in campo solo ad inseguire gli avversari. Negli spogliatoi era molto tranquillo e sorridente. L’arbitro con l’espulsione di Bentancur ha condizionato la gara da lì in avanti ci sono stati tanti episodi che ha valutato anche il Var.

Arbitro? Non mi è piaciuto come ha interpretato la gara. A noi ha ammonito anche per falli normalissimi, a loro non ha ammonito nessuno, ad esempio Lautaro che ha fatto tantissimi falli. Ma non voglio stare qui ad elencare tutti gli episodi. Questa gara è stata condizionata dall’espulsione e da lì tutto il resto.

Questa partita ci dà tanta forza ed energia perché vincere contro l’Inter in 10 non è facile e l’abbiamo fatto grazie ad un grande spirito di squadra. Voleva vincere per continuare a credere nel nostro obiettivo e continuare la corsa per la Champions. Ora sarà importante recuperare le energie, perché abbiamo speso tanto e dobbiamo arrivare nelle migliori condizioni alla finale di Coppa Italia. Corsa Champions? Noi ci speriamo. Il nostro focus era quello di vincere oggi. Abbiamo centrato il nostro obiettivo è quando fai il tuo lavoro il resto passa in secondo piano. Aspettiamo tutte le partite di domani e vediamo”.

