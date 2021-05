Pirlo: “Espulsione esagerata, non era neanche fallo. Da lì l’arbitro è andato in confusione”

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato così a JuventusTV dopo la vittoria contro l’Inter, ottenuta con un rigore dubbio.

“Una vittoria da Juve era quello che volevamo, abbiamo giocato in dieci contro i campioni d’Italia e non era facile. Abbiamo meritato il successo. Abbiamo risposto colpo su colpo e avevamo fatto un bellissimo primo tempo. Siamo stati ordinati e abbiamo concesso poco all’Inter, poi quando resti in dieci devi pensare a difenderti e secondo me ci siamo riusciti bene. Cuadrado? Stiamo pensando di metterlo in freezer per farlo arrivare fresco alla partita di mercoledì.

Secondo me l’espulsione è stata esagerata, forse non c’era neanche il fallo. Da lì poi l’arbitro è andato un po’ in confusione. Vincere una partita in dieci contro una grande squadra ti porta ad avere autostima in vista della gara di mercoledì. Ora dobbiamo recuperare perché abbiamo speso tanto, in modo da arrivare a giocarci la finale al massimo.

Hanno fatto una grandissima partita tutti i difensori, hanno dato una grande mano anche i centrocampisti. Era importante giocare da squadra. Non era facile, ora speriamo bene per le partite di domani, ma per noi la cosa più importante ora è la gara di mercoledì”.

