Pirlo in conferenza: “Con il Napoli partita importante per la classifica ma non decisiva”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa ha presentato la gara contro il Napoli in programma domani alle ore 18:45 allo Stadium di Torino.

“Sarà una partita importante per la classifica, il Napoli sta vivendo un momento positivo. Noi vogliamo fare la partita e cercare di fare punti, mi aspetto una gara aperta e spero sia una grande partita.

Confermato Szczesny perché dopo una brutta prestazione c’è sempre voglia di riscatto. Per quanto riguarda Cuadrado stiamo provando delle soluzioni, potrebbe giocare alto o basso. In Supercoppa ha giocato terzino e c’era Insigne. Non facciamo sempre la formazione in base a come giocano gli altri. L’importante è avere una cosa precisa in testa ed esaltare le qualità dei giocatori.

L’approccio è stato buono. Abbiamo avuto altre occasioni per incanalare la gara. Poi siamo incappati in calo di attenzioni che ci ha portato a un altro tipo di gara. Ma l’approccio era stato giusto.

Cosa penso dell’incontro Agnelli-Allegri? Nessuna presa di posizione, sono stato avvertito dal presidente in persona dell’incontro con Allegri. Come se andassi a cena con Maldini e scrivessero che sarò l’allenatore del Milan. Ci sono amicizie nello sport. Il calcio è una cosa, l’amicizia è un’altra.

Con il Napoli partita importante ma non è decisiva, ci saranno altre partite. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa voglia di tre punti. C’è pressione, ma siamo abituati. Prima c’era la pressione del primo posto, ora del posto in Champions.

Tre positivi al covid? Siamo sempre in sintonia con l’ASL. Ci presenteremo e come sempre giocheremo la partita.

Avverto la fiducia dei giocatori, quotidianamente parlo con loro prima e dopo gli allenamenti. Mi danno fiducia su quello che voglio e stiamo portando avanti. Mi seguono e hanno voglia di rivalsa. Sanno che non stiamo attraversando un buon momento ma sono i primi ad essere tristi. Non mi aspettavo un anno così difficile tra partite e infortuni. Con questo calendario internazionale c’è stato un accumularsi di impegni che hanno portato a far sì che questo rimanga un anno talmente particolare da non ripetere

Dybala? Sta bene e ha ricominciato a calciare senza dolore. Speriamo di averlo bello pronto per poter giocare anche domani. E’ normale che non abbia i 90 minuti nella gambe però averlo a disposizione per noi vuol dire già tanta roba

Il morale di Kulusevski e Morata? Tutti hanno fiducia in Kulusevski può capitare di commettere degli errori. Morata è qualche partita che non fa gol ma non siamo preoccupati, lui è importante per noi anche nello sviluppo del gioco

Il nostro inizio manovra dipenderà molto da come verranno a prenderci gli avversari. In base a quello ci siamo preparati per venirne fuori.

“.

