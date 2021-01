Pirlo in conferenza: “Dybala con i decimi di febbre, con il Milan niente alibi”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro il Milan.

“Positivi al covid? Non dobbiamo avere alibi. Abbiamo una rosa competitiva in tutti i settori, undici giocatori per affrontare la partita di domani li troveremo.

Vogliamo migliorare la classifica e le prestazioni. Dopo la partita vedremo la classifica che però verrà valutata meglio tra qualche mese.

Contro il Milan è una gara importante, ma non decisiva. Il Milan è bravo nel recuperare palla e attaccare velocemente, hanno giocatori veloci e arrivano con due passaggi in porta. Non dobbiamo sbagliare per non dare spazio al loro contropiede. Sarà una partita difficile, loro non perdono da più di un anno, sono primi e quindi è la squadra da battere. Andremo lì per imporre il nostro gioco con personalità e senza paura, giocando a viso aperto. Sono queste le partite belle da giocare.

Dybala? Ieri aveva un po’ di febbre, ma oggi stava meglio e credo sarà della partita salvo imprevisti. Rabiot è recuperato, anche Arthur sta meglio, gli si era formato del sangue nella gamba.

