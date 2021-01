Pirlo in conferenza: “Oggi era una finale da vincere, noi meglio di loro”

L’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa ha commentato la finale di Supercoppa Italiana giocata contro il Napoli.

“Stasera volevamo dimostrare che siamo un gruppo diverso e che avevamo ancora fame. La Juventus punta a vincere tutto. Quella di oggi era una finale ed era una partita da vincere.

Cuadrado s’è allenato per 15 giorni da solo a casa, ma c’era necessità di giocare dall’inizio perché eravamo contati. La scelta di Kulusevski è stata fatta per avere più uomini tra le linee e avere più scelte per di passaggio.

Abbiamo puntato tanto sull’orgoglio, quando giochiamo con questa intensità non diamo respiro agli avversari e abbiamo di più il possesso della palla.

E’ stata una gara combattuta, ma siamo stati migliori di loro. Ci sta concedere qualche occasione, ma abbiamo messo in campo grande determinazione”.

Comments

comments