Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo.

Ecco un passaggio significativo:

“Servirà una grande partita, non voglio vedere rassegnazione nei ragazzi. Siamo a un punto dalla Champions, sono nel calcio da tanti anni e ne ho viste di tutti i colori. Rassegnazione non deve esserci ma positività, possiamo ancora andare in Champions e questa deve essere la corsa più importante”.

