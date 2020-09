Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo l’amichevole contro il Novara.

“Sono l’allenatore della Juve, è normale che chi viene qui deve vincere. So che devo vincere, lo era da giocatore, lo sarà anche da allenatore“. Soddisfatto di Ronaldo (“Sta bene, lo ha dimostrato anche in nazionale: è pronto per fare una grande stagione“), Pirlo ha però bisogno di un altro attaccante: “Mi serve il prima possibile ma il mercato è lungo e ci sarà tempo per lavorare“.

