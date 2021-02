Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha commentato il fatto che si giocherà prima il ritorno della sfida tra Napoli e Juventus.

A seguire il suo commento:

“La partita di andata è acqua passata, poi ci siamo sfidati in Supercoppa; quella di domani è una partita molto più importante, non c’è un problema di regolarità del campionato per la partita da recuperare. “

