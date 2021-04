Pirlo: “Vogliamo essere i migliori in queste ultime partite”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atalanta di Gasperini.

ATALANTA – «Abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l’Atalanta ha caratteristiche particolari. Gioca un calcio diverso dalle altre e abbiamo provato a trovare contromosse per la loro pressione feroce. Abbiamo lavorato con intensità: loro ti portano a fare questo tipo di partite ma sono fiducioso».

RONALDO – «Una grossa defezione c’è perché Cristiano non sarà della partita. Non ha recuperato da un problema al flessore ed era troppo rischioso portarlo domani. Non si sentiva in grado di spingere, abbiamo deciso di lasciarlo a riposo».

INFORTUNIO RONALDO – «Dybala giocherà dall’inizio. Il problema è nato lunedì dopo la partita. I flessori erano carichi, ha lavorato un po’ personalizzato ma non riusciva a spingere come voleva. Dopo le tante partite, è stato un po’ condizionato. Un accumulo di tante gare lo ha portato a non riuscire a recuperare».

QUALI RISPOSTE ATTENDE – «Penso che abbiamo in testa un unico obiettivo: arrivare più in alto possibile. Abbiamo intrapreso questo cammino dopo la sconfitta col Benevento e il pareggio col Torino. Ci siamo stretti verso questo nuovo obiettivo, comunque non idoneo alla Juve che vuole sempre vincere il campionato. Cercheremo di essere i migliori in queste ultime partite».

