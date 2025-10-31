Serie A

Pisa-Lazio chiude il nono turno di Serie A.

Pubblicato il

Un pari tra Pisa e Lazio ha chiuso la nona giornata 

risultato finale 0-0

