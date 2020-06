Pisacane, ag. Insigne: “Prematuro parlare di rinnovo. Il capitano crede alla rincorsa Champions”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, dove si è soffermato proprio sul suo assistito.

Di seguito il suo intervento:

“Lorenzo è sempre stato un capitano silenzioso, si è capitani quando si tiene tanto a qualcosa e lui stravede per il Napoli. Sono contento di ciò che sta facendo, lo vedo libero mentalmente, tranquillo, sereno e voglioso. Tanto di questo è dovuto a ciò che sta facendo Gattuso, al ruolo che gli ha dato.

Insigne è un grandissimo professionista, un ragazzo che non fa altro che pensare all’allenamento, l’alimentazione, ciò che deve fare in settimana e durante la partita. Che lui possa essere il capro espiatorio di un ammutinamento, credo sia impossibile. Credo sia altrettanto impossibile che lui abbia avuto un brutto rapporto con Ancelotti, è un ragazzo d’oro ed è difficile litigarci.

Gattuso ha dato alla squadra quella carica emotiva che mancava, qualcosa in più negli allenamenti che forse prima mancava. Ho sentito l’intervista dopo il Verona, con molta sincerità ha detto che non è stata una partita facile dopo aver festeggiato tanto per la Coppa Italia e contro una squadra che macina molto, ma il Napoli mentalmente è sgombro, sta benissimo ed ha benzina nelle gambe.

La dimostrazione più bella Lorenzo e tutta la squadra le stanno mostrando sul campo. Ammutinamento con Gattuso? Non ci sarebbe stato. Se ci si mette d’accordo per qualcosa, dobbiamo essere in due.

Rinnovo o offerte per Insigne? Non mi piace parlare di mercato, mi piace parlare di ciò che sta facendo. Credo sia prematuro parlare di contratto, ha ancora qualche anno. De Laurentiis? Non è terribile. Se avessi un’azienda, farei tanti debiti pur di affidarla ad Aurelio. Come società sfido chiunque a fare quello che ha fatto lui in 20. Il Napoli è guidato in maniera eccezionale, per noi procuratori è una specie di cassaforte.

Rincorsa Champions? Ci credono, ci sono ancora tante partite a disposizione. Finché la matematica non mette barriere, è giusto crederci: l’importante è guardare a se stessi.“

