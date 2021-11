Pisacane agente Insigne: “I rinnovi di solito si fanno al rialzo, la proposta va aumentata e non tagliata”

L’agente di Lorenzo Insigne Vincenzo Pisacane ha rilasciato un’intervista che è possibile leggere in versione integrale sul quotidiano Il Roma oggi in edicola e della quale vi proponiamo un breve estratto.

“Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna oggi e naturalmente stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco ma la società deve fare un passo avanti.

Sto sentendo troppo spesso che Lorenzo abbia rifiutato offerte irrinunciabili da parte del Napoli. Che vorrebbe ottenere un bonus alla firma e che il presidente si sia spinto oltre ogni limite a livello economico. Premetto che i rapporti con Aurelio sono ottimi e che ci sentiamo varie volte. Va detto, però, che il contratto di rinnovo proposto al mio assistito è stato fatto a ribasso di quasi il 50% rispetto a ciò che guadagna oggi.

I rinnovi di solito si fanno al rialzo? Assolutamente sì. Inutile dire che Aurelio sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata.

Siamo alla fase iniziale dei colloqui ed è normale che ognuno tiri l’acqua al proprio mulino.

Insigne è tranquillissimo, si aspetta che il club faccia un passo in avanti nei confronti del calciatore e di un simbolo di Napoli.

USA? Ho già chiarito questa situazione. Lorenzo Insigne stava facendo un investimento in un building assieme ad un altro calciatore della Nazionale.

Futuro? È giusto fare chiarezza nei confronti dei tifosi che leggendo fake news se la prende con Lorenzo. Insigne sta facendo il professionista, si allena bene. Gioca come se avesse altri dieci anni di contratto. Per capire l’amore verso i suoi colori basta sentire il pensiero di Koulibaly che disse di non aver mai visto così tanto impegno in allenamento da parte di un calciatore che potrebbe andare via a giugno”.

