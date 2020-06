Pisacane, agente Insigne: “Reazione alla sostituzione? Tutto inventato”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.

“Vedo un Insigne diverso con Gattuso e non si può negare ciò che di grande sta facendo Rino sulla panchina del Napoli. Non si può far altro che elogiare Gattuso, il passato non mi interessa. Il domani lo vedo estremamente roseo. Ora il Napoli è tornato spettacolare e vincente e può ambire a fare qualcosa di importante.

Reazione stizzita di Insigne? Ne parlavamo oggi insieme, non ha mai fatto nulla, lui si è anche meravigliato di quello che ha letto. Mi ha detto di aver preso in giro qualcuno dalla panchina ma che stava scherzando. C’è un rapporto tra il giocatore e l’allenatore straordinario, sono cose letteralmente inventate. A me dà fastidio che qualsiasi cosa faccia Lorenzo faccia discutere. Se Lorenzo compra una Lamborghini se ne parla una settimana, mentre altri comprano altre macchine anche più costose e non ricevono lo stesso trattamento. Io mi incazzo, lui ride, ha le spalle larghe. Posso garantirvi che non ha fatto nulla. Credo che bisognerebbe dire che forse il caldo fa male, io ho sentito del presunto gesto solo in tv.”

