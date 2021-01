Pisacane: “Nel Napoli, Insigne è il più tifoso di tutti. Ad alcuni azzurri manca il carattere di Gattuso”

Nel corso di “Arena Maradona”, trasmissione in onda su Radio Crc, è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne.

“Ieri sono stato a Castel Volturno per un appuntamento che avevo. Lorenzo era ancora affranto: quando perde, lo fa da capitano e da tifoso. L’amarezza è doppia. Spesso per troppo amore Lorenzo si assume anche responsabilitàe non sue. Non mi è piaciuto il fatto che sia stato l’unico calciatore ad andare in sala stampa dopo la sconfitta con lo Spezia. Tra tutti quelli che lavorano nel Napoli, Lorenzo è il più tifoso di tutti. Rinnovo? Non ne parlo. E’ un argomento che non mi piace.

Ingiuste le critiche nei confronti di Gattuso, anzi, magari alcuni calciatori avessero il 10 per cento della cattiveria che ha il mister. Sarebbe tutto più semplice. Secondo me contro lo Spezia è stata schierata la migliore formazione possibile. Il Napoli ha tirato in porta in almeno 30 occasioni. Ha perso perché in rosa ci sono alcuni calciatori che alla prima difficoltà si deprimono e non riescono a risollevarsi. Gattuso lo sa e sta cercando di rimediare”.

