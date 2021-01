PIsacane: “Rinnovo? Ancora nessun incontro, Insigne ha un senso di responsabilità maggiore”

L’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha rilasciato alcune dichiarazion durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Credo che sia scattato in Insigne un senso di responsabilità maggiore e credo che questo sia merito dell’allenatore. E’ sempre stato un capitano silenzioso ma adesso si sente più responsabilizzato nei confronti della fascia di capitano. Non credo che questo sia merito mio ma dell’allenatore, io cerco solo di non fargli esasperare questo fatto di essere un tifoso del Napoli.

Faccio fatica a pensare che tipo di pressione possa avere quando c’è una sconfitta perché lui perde due volte: da calciatore prima e da tifoso poi. Per me deve migliorare in questo.

Io sono di questa idea, penso che se qualcuno mi dica che Lorenzo non è un campione debba fare un altro lavoro.

Credo che la finale di Supercoppa sarà una bella partita. Credo che la vittoria della Supercoppa possa dare la carica anche per il proseguo della stagione perché vincere aiuta a vincere. Questa è una partita che si motiva da sola e spero che il Napoli faccia una grande partita. Da Campano e da agente di Insigne mi auguro che possiamo portare a casa questo trofeo.

E’ vero che ci sono state delle discussioni e delle incomprensioni. Lorenzo ama parecchio le persone che gli parlano in faccio e Gattuso questo lo fa con lui e lo fa con tutti. Se c’è qualcosa che non va lo dice e lo dice anche in modo molto duro. Questo forse è il lato caratteriale che tutti i calciatori apprezzano ovvero la schiettezza e il parlare in faccia.

Scudetto? Perché non crederci se a metà stagione si è lontani 9 punti dal primo posto con una partita in meno da giocare? Credo che tutte le squadre che sono lì devono crederci e il Napoli deve farlo e sono sicuro che lo farà.

Rinnovo? Qualche giornale ha scritto che abbiamo avuto un incontro con la società e che Insigne aveva chiesto cifre esorbitanti. E’ una cretinata perché non c’è stato nessun incontro, nessuno ha chiesto il rinnovo né ci hanno chiesto di rinnovare. Se si scrivono queste cose si scredita il nome di Lorenzo che anziché pensare alla stagione pensa ad un rinnovo corposo.”

