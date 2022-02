Pistocchi: “Bisognerebbe essere riconoscenti a presidenti come De Laurentiis”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Queste le sue dichiarazioni.

“Bisognerebbe essere riconoscenti a dirigenti e presidenti che lavorano in maniera adeguata, come De Laurentiis, che senza indebitarsi fa comunque i suoi risultati. So che si potrebbe fare molto di più. Pensavo l’altro giorno di come Napoli abbia un patrimonio artistico, naturalistico, storico, paesaggistico ma viene poco considerata su tanti livelli. Il golfo di Napoli ad esempio è uno dei più frequentati dai grandi yacht. Non c’è un porto turistico, qualora ci fosse porterebbe un’enorme ricchezza in più a tutta la città. Per definire un programma televisivo poco attraente si diceva ‘Sembra la tv bulgara’”.

