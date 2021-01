Pistocchi contro la Juventus: “Se si facesse la moviola come una volta ci sarebbe una sommossa popolare”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha postato su Twitter un messaggio molto polemico nei confronti della Juventus.

Il giornalista non ha, evidentemente, digerito alcuni episodi da moviola nella gara vinta oggi dai bianconeri contro il Bologna: “Se si facesse la moviola delle partite come si faceva una volta, senza trascurare gli episodi per ignoranza o per opportunismo, ci sarebbe una sollevazione popolare che farebbe saltare per aria il baraccone del calcio italiano. Non se lo possono permettere”.

