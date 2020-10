Pistocchi: “Grande partita del Napoli, Gattuso può fare solo bene”

A Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Maurizio Pistocchi che ha parlato dell’ultima giornata di campionato che si concluderà questa sera.

In particolare, Pistocchi si è soffermato su Napoli, Juventus e Inter, tessendo le lodi agli azzurri per il match contro l’Atalanta. Poi ha commentato il fatto che Fourneau sarà il quarto uomo in Reggina-Cosenza di Serie B (e di cui ne abbiamo parlato anche qui).

A seguire le sue parole:

“L’Atalanta ha fatto male, con errori individuali molto pesanti. I giocatori possono esser condizionati dalla Champions ma, il Napoli ha fatto una grande partita, puntando sulla qualità con un calcio super offensivo che, però, ha raggiunto equilibri importanti. Lozano deve giocare a sinistra. Ora, Gattuso può solo continuare a fare bene. L’unico rimpianto è non aver giocato a Torino.

La Juventus: Pirlo è un neofita, Stroppa ha iniziato nel 2006, che ha allenato le giovanili. Il Crotone è stato superiore alla Juventus nonostante i tre giocatori nel reparto offensivo della Juve costassero più del Crotone. Pirlo ha bisogno di tempo, un’esperienza che un allenatore normale fa in Serie C, non alla Juventus e la Juve pagherà questa scelta.

Conte altro sconfitto? Kolarov è considerato il responsabile del ko nel derby, ma non si può addossare la colpa su un singolo. L’Inter si permette di tener fuori uno come Eriksen. Conte è un ideologo, ha la sua idea e tiene fuori i giocatori che non rispecchiano la sua idea. Oggi non puoi permetterti una cosa del genere: hai Eriksen, lo fai giocare anche se ti fa cambiare idea di calcio. Fourneau quarto uomo in Serie B: mi ricorda le patenti a punti del Processo di Biscardi, quando Moggi faceva arrivare le telefonate per guidare i giudizi.“

