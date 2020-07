Maurizio Pistocchi, noto giornalista, ha commentato sui social la prestazione del Napoli nel match giocato ieri sera contro il Sassuolo.

Nonostante la vittoria, c’è un aspetto che preoccupa Pistocchi in vista della gara contro il Barcellona: “Dopo aver rivisto Napoli-Sassuolo, se fossi in Gattuso sarei molto preoccupato: il Napoli non può concedere tante occasioni a campo aperto, e la fortuna di avere un VAR efficiente non deve essere sottovalutata”.

